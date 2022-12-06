Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут

Оперативно про головне 6 грудня

Україна зустрічає черговий день під обстрілами з боку російської армії. ЗСУ не збираються знижувати темпи наступальних дій навіть попри морози, щоб не дати росіянам оговтатися після серії поразок. При цьому окупанти добре розуміють, що у разі наступу українських військових на Мелітополь, їхнє угруповання в Енергодарі буде оточене, тому на півдні вони намагаються посилити лінії оборони. Водночас росіяни, як і раніше, запекло намагаються захопити Бахмут, щоб підняти бойовий дух своїм солдатам. Україна ж оговтується після чергового масового ракетного удару, який країна-агресор завдала напередодні, щоб залишити мирних жителів узимку без тепла та світла.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна знадобиться 1-2 дні, щоб відновити виробництво електрики після обстрілів 5 грудня, заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Інформація за 3 грудня доступна у зведенні: Війна — день 283: окупанти штурмують Бахмут, але чекають на наступні ЗСУ

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 284: росіяни тиснуть під Бахмутом, але отримують "по зубах" на Луганщині

З даними за 5 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 285: росія влаштувала новий масований обстріл, а ЗСУ тиснуть на Луганщині