Без батька залишилося двоє дітей: у боях під Куп’янськом загинув співробітник Рівненської АЕС

Військовослужбовцеві було 28 років

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українських героїв. Так, під час боїв у Харківській області загинув співробітник Рівненської атомної електростанції, житель Вараша Дмитро Федина.

Як поінформував міський голова Вараша Олександр Мензул, український захисник проходив службу у лавах 14 ОМБр, де він був розвідником. На момент смерті військовослужбовцю було лише 28 років.

Мензул зазначив, що Федина потрапив під обстріл 2 грудня неподалік села Іванівка, що у Куп’янському районі Харківщини.

"Дмитро Федіна був призваний боронити Україну, захищати нас із вами, 25-го лютого. До початку повномасштабної війни працював у цеху з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу РАЕС", — написав мер Вараша.

Також він повідомив, що в українського захисника залишилося двоє малолітніх дітей.

Про дату та місце прощання буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у контрнаступі ЗСУ у Херсонській області загинув відомий львівський пластун. Він зголосився добровольцем до лав ЗСУ на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.