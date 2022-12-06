Перемогти росію - недостатньо: як ЗСУ стали однією з найкращих армій у світі та що буде далі

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу", що допоможе Україні зруйнувати країну-агресора

У вівторок, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Свято – більш ніж значуще для нашої країни, яка 286-й день відбиває широкомасштабну російську агресію.

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу", як змінилися наші Збройні Сили за останні роки, а також про те, чи існує ймовірність бунтів у рф та зносу путінського режиму – на тлі військових поразок в Україні та погіршення внутрішньоросійського соціально-економічного становища.

Ми воюємо за майбутнє наших дітей

"Сьогодні армія незалежної України відзначає 31-у річницю. Я тривалий час прослужив, тому можу з власного досвіду говорити, що сьогоднішні ЗСУ – абсолютно не ті, що були до 2014 року, і навіть не ті, що були у лютому 2022-го, до широкомасштабної російської агресії. Зараз у нас – абсолютно інша армія, одна з найкращих не лише в Європі, а й у світі", – запевняє Влад Волошин.

За його словами, ось лише деякі аргументи на підтвердження цього.

1. Наші солдати та командири, які керують ЗСУ на всіх рівнях, воюють не на картах, не на макетах місцевості, не на навчаннях – вони здобули досвід у реальних повномасштабних бойових діях.

2. У нас створено нові частини, підрозділи, з’єднання, а також такий найважливіший елемент, як територіальна оборона.

3. Ми отримали від партнерів та оволоділи в короткий термін різними сучасними зразками озброєнь та бойової техніки, демонструючи унікальну ефективність застосування всього того.

"Українські Збройні Сили можна з гордістю і без перебільшення назвати одними з найкращих у світі. І ми довели це, бо ефективно протистоїмо одній з найчисленніших і непогано, щоб там не говорили, озброєних армій – російській. І в цьому протистоянні ми маємо перемогти. Кожен військовослужбовець докладає для цього максимум зусиль, — наголошує Влад Волошин. — Розуміючи, що ми воюємо не просто за свою батьківщину, неньку-Україну, а й за майбутнє наших дітей. Мотивації бійцям ЗСУ не позичати. У тому числі тому наша армія є гордістю українського народу".

Завдання ЗСУ — щоб у ворога не було успіхів

А ось у рф, зазначає експерт, зовсім інша історія. Армія агресора не розуміє, за що воює. Особливо "чмобики" (від "часткова мобілізація"), яких – слабо екіпірованих, слабо навчених, слабо мотивованих – кидають у топку війни.

Звідси – нові й нові поразки росіян, а також їхні колосальні втрати, які скоро перевищать 100 тисяч.

"Як наслідок, – продовжує Влад Волошин, – у самій росії наростає невдоволення. І тут величезна заслуга України та ЗСУ. А для такої величезної держави, якою є росія з її різномасними регіонами, все можливе. У тих же Якутії, Бурятії, Тиві підтримка війни набагато нижча, бо туди стали частіше приходити "подарунки" від України у чорних пакетах".

Втім, зазначає полковник, говорити про те, що у рф визріли якісь протестні настрої, поки що зарано.

"Але їхня ймовірність значно зросте, якщо окупаційна армія росії в Україні не буде демонструвати успіхів. І наше завдання, щоб таких успіхів у противника не було", — наголошує експерт.

На думку Влада Волошина, в найближчому майбутньому навряд чи можлива протестна хвиля, здатна змісти путінський режим.

"Річ ще й у тому, — пояснює він, — що навіть якщо еліти домовляться так чи інакше усунути від управління саме путінський режим, нікуди не подінеться шовіністський, великороський, руськомирський імперський курс. У російському політикумі та суспільстві ви зараз практично не знайдете тих, хто скаже, що Крим – український. Отже, поки рф не накриє глибока криза, поки там не почнуться внутрішні чвари, розколи, поки павуки в банці не почнуть жерти один одного, — мало шансів, що ця терористична держава припинить війну або зменшить інтенсивність бойових дій. Останні заяви російської влади, що вона нібито хоче йти на переговори, більш схожі на хитрощі з метою фіксації того, що вони захопили. Для Кремля важливо отримати перепочинок і продовжать далі свою "спеціальну військову операцію" (фактично – війну з Україною). Хороших росіян там немає — і не передбачається найближчим часом. Як практично немає й антивоєнних акцій, отже нам треба перемагати ворога на полі бою, що допоможе швидше зруйнувати цю варварську державу".