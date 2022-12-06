Двоє синів залишилися без батька: на Волині попрощалися з офіцером ЗСУ (фото)

Загиблому воїну був 51 рік

Під час кровопролитної повномасштабної війни, яку розв’язала росія, наша країна втрачає справжніх Героїв, які стали на її захист. Стало відомо, що в бою на Харківщині загинув офіцер ЗСУ Олег Митошоп. Із загиблим воїном попрощалися у Володимирі-Волинському.

Місцеві жителі попрощалися з військовими, який віддав своє життя за територіальну цілісність та незалежність України, 30 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Володимирської міської ради.

Люди зустріли на колінах коридором поваги вздовж вулиць, яким рухався автомобіль з написом "На щиті". Наступного дня Героя відспівали у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Поховали військового з усіма військовими почестями на Федорівському цвинтарі.

Фото — Володимирська міськрада

"Труна, вкрита синьо-жовтим прапором, потопала у квітах, а сліз не міг утримати жоден із присутніх... Загиблий Герой Олег Митошоп був людиною честі, адже за першим покликом взяв до рук зброю, щоб захистити свою родину, свою рідну землю від ворога. Останні роки життя він присвятив військовій службі та цивільному обов’язку, сподіваючись невдовзі повернутися додому з перемогою", – зазначив міський голова Ігор Паленко.

Фото — Володимирська міськрада

Олег Митошоп став на захист батьківщини у 2014 році. Потім у 2020 році він повернувся до лав ЗСУ, а навесні 2022 року військовий, відзначившись у бойових діях, а також у виконанні завдань із відображення російської агресії, отримав звання майора.

Про смерть хороброго українського воїна стало відомо 25 листопада. Як виявилось, його автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. Від одержаних травм Митошоп помер на місці. У загиблого Героя залишилося дружина та двоє синів.

Нагадаємо, що у Львові попрощалися із трьома Героями, які захищали Україну від російських окупантів.