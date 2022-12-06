"Бавовна" на аеродромах в росії: чи змінився хід війни та чи будуть удари по москві

Співзасновник "Аеророзвідки" Ярослав Гончар оцінив "Телеграфу" прорив в ураженні військових об'єктів рф

Щоденні "бавовни" на території росії дійсно не випадковість, а продумане рішення, щоб наносити військовому потенціалу рф найбільш болючих ударів. При цьому фактично системне застосування дронів далекого радіусу дії для ураження військових цілей на російській території за сотні кілометрів від українського кордону вже змінило хід війни між рф та Україною.

Таку думку "Телеграфу" висловив співзасновник ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар.

"Хід війни вже змінився. Не факт, що це були сильні удари по рф, але поставили під сумнів ядерну тріаду росії. Це ж були стратегічні бомбардувальники. Ми раніше вже підбили їхній флагман — корабель, який був розрахований нести ядерну зброю. Вони ще можуть її нести на підводних човнах і на бомбардувальниках. От получилось, що удари нанесли по бомбардувальниках, а не чіпали поки тільки підводні човни", — зазначив експерт.

У той же час Гончар вважає, що ударів безпілотниками по москві поки не буде, адже стратегія ЗСУ з огляду на обмежені ресурси полягає саме в точкових болючих ураженнях військових об'єктів рф, щоб послабити її збройний потенціал або знищувати ворожі арсенали.

"Щодо удару по москві, не знаю, що повинно статися, аби хтось прийняв таке рішення. Ми ж не росіяни. Це вони б'ють по критичній інфраструктурі, щоб зламати нашу волю. Ми наносимо удари для того, щоб понизити їхню (військову. — Авт.) спроможність. Злам волі росіян це взагалі не наш сценарій. У нас ресурсів немає, щоб таким займатися. Удари по москві? Куди саме? Що треба бити в москві, щоб нам стало легше? Хтось, хто робить ці удари (по аеродромах рф. — Авт.), він вчиняє все правильно. Лупить туди, де є для нас загроза. Щоб здійснити таку операцію, потрібні і кошти, і підготовка, і таке інше. Той, хто цим займається, очевидно, має обмежені ресурси, тому що у нас не на кожному кроці все це є (технічні засоби. — Авт.), а дуже обмежено. Бачу, що робиться це дуже прицільно, точно і згідно з нашою стратегією національної безпеки. Це і є асиметрична відповідь. Вони (росіяни. — Авт.) знову випустили сто ракет по об'єктам інфраструктури, окей, отримайте одну, але в найбільш болюче місце", — каже співзасновник "Аеророзвідки".

Нагадаємо, напередодні пролунали вибухи на двох російських аеродромах — Дягілєво під Рязанню та "Енгельс-2" під Саратовом. На летовищі "Енгельс-2" було пошкоджено один російський літак. На Дягілєві — згорів бензовоз і загинули люди. 6 грудня "бавовну" підхопив і аеродром у Курську.

Зазначимо, відстань від українського кордону до москви становить біля 800 км, а відстань до Енгельса Саратовської області — біля 1000 км. Відтак, в соцмережах почалися дискусії, чи будуть удари українських БПЛА по москві.