У ЗСУ розповіли, як зараз відбувається мобілізація і кого закликають насамперед

Мобілізація буде продовжена доки не завершуватимуться військові дії

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації у зв’язку з цим українців не перестає хвилювати питання про те, як зараз відбуваються мобілізаційні заходи і те, кого потребує армія насамперед.

В інтерв’ю виданню "Новий час" начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що наразі мобілізація триває у плановому режимі та буде продовжена доти, доки не завершаться військові дії на території України.

З приводу того, кого зараз закликають насамперед він відповів так:

"Згідно з певними потребами для доукомплектування військових частин, закликають усі категорії та військово-облікові спеціальності. Насамперед, звичайно, відбирається особовий склад, який уже має досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть прямувати безпосередньо до бойових військових частин", — розповів Горбач.

Військовий додав, що військовозобов’язані запаси, які не проходили до цього військової служби, будуть призвані лише до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів з метою перепідготовки.

"Як мінімум, це 1 місяць, а якщо складніші спеціальності, то і на більш тривалий термін. І після цього вони прямують до військових частин", — повідомив військовий.

Також Горбач додав, що особовий склад має призуватись придатним за станом здоров’я, а відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов’язаних.

"А щодо фахівців... у Збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями", — додав Горбач.

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Також ми повідомляли про те, що в Україні зареєстрували законопроект, згідно з яким граничний вік мобілізації може бути підвищений.