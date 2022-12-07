Рус

Війна — день 287: в Україні продовжуються аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вторгнення триває 287 днів
Вторгнення триває 287 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 7 грудня

Україна зустрічає черговий 287-й день під обстрілами з боку російської армії. В Україні тривають екстрені відключення електроенергії, частота та тривалість яких стала довшою через останню ракетну атаку росіян по інфраструктурі. На фронтах тривають запеклі бої. Як і раніше, "найгарячіше" на Донеччині, де окупанти зосередили свої основні сили та намагаються прорвати українську оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Доступна потужність у Києві у вівторок, 6 грудня, була на рівні 62-67% від типового споживання, у столиці продовжують діяти екстрені відключення, повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Фактично остання атака відкинула нас десь на тиждень тому. Але я сподіваюся, що ми скоро повернемось до стабілізаційних графіків", — написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".

Інформація за 4 грудня доступна у зведенні: Війна — день 284: росіяни тиснуть під Бахмутом, але отримують "по зубах" на Луганщині

Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 285: росія влаштувала новий масований обстріл, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

З даними за 6 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут

Теги:
#Україна #Росія #Війна