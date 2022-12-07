Війна — день 287: в Україні продовжуються аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі
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Оперативно про головне 7 грудня
Україна зустрічає черговий 287-й день під обстрілами з боку російської армії. В Україні тривають екстрені відключення електроенергії, частота та тривалість яких стала довшою через останню ракетну атаку росіян по інфраструктурі. На фронтах тривають запеклі бої. Як і раніше, "найгарячіше" на Донеччині, де окупанти зосередили свої основні сили та намагаються прорвати українську оборону.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .
00:00 Доступна потужність у Києві у вівторок, 6 грудня, була на рівні 62-67% від типового споживання, у столиці продовжують діяти екстрені відключення, повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.
"Фактично остання атака відкинула нас десь на тиждень тому. Але я сподіваюся, що ми скоро повернемось до стабілізаційних графіків", — написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".
Інформація за 4 грудня доступна у зведенні: Війна — день 284: росіяни тиснуть під Бахмутом, але отримують "по зубах" на Луганщині
Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 285: росія влаштувала новий масований обстріл, а ЗСУ тиснуть на Луганщині
З даними за 6 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут