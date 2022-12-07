Було неможливим за часів "холодної війни": на Заході оцінили удари по російських аеродромах

Російські засоби ППО показали свою слабкість

Удари по російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" є свідченням того, що Україна має достатньо військової могутності, щоб звільнити Крим військовим шляхом.

Як повідомляє "Голос Америки", таку думку поділяють американські та австралійські військові експерти. Вони переконані, що удари по російських об’єктах далеко від кордону є своєрідним сигналом окупантам про те, що навіть там вони не в безпеці.

Так колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що українські війська вже можуть завдавати ударів по об’єктах на території окупованого Криму, на зразок морської та авіабази у Севастополі, а тому стає зрозумілим, що росіянам півострів утримати не вдасться.

Майор армії США у відставці Майк Лайнос своєю чергою вказав на те, що наступного дня після ударів по "Енгельсу" та "Дягілєву" вибухи пролунали в Курську. Якщо це справді були українські БПЛА, це показує слабкість російських ППО.

"Пройти через російські платформи протиповітряної оборони, це було просто нечувано за часів "холодної війни". Для нас для НАТО це було просто неможливо", — зазначив він.

Генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Мік Райан додав, що тепер росіянам, ймовірно, доведеться переглянути стратегію оборони і відсунути місця базування стратегічних бомбардувальників якомога далі від кордонів України. При цьому він додав, що багато російських військових об’єктів наразі опинилися під загрозою обстрілу.

Нагадаємо, вибухи на військових аеродромах під Саратовом і Разанью пролунали 5 грудня, при цьому в західних ЗМІ після цього з’явилася інформація, що справді йдеться про БПЛА, який був запущений з території України.

"Телеграф" своєю чергою поговорив зі співзасновником ГО "Аеророзвідка" Ярославом Гончаром, який розповів, як це змінить перебіг війни.