Радіти рано: скільки ракет залишилося у росіян після останнього обстрілу

Росіяни зможуть обстрілювати Україну ще довго

Кількість російських крилатих і балістичних ракет продовжує танути, проте українцям радіти поки що не варто.

Як розповів в ефірі телемарафону єдиних новин міністр оборони України Олексій Рєзніков, деяких типів ракет в окупантів залишилося навіть менше, ніж їм необхідно тримати у резерві на випадок потенційного нападу.

"Вони багато вже робили без прорахунку своїх власних наслідків", — повідомив він.

За його словами, згідно з правилами в резерві необхідно тримати щонайменше 25% своїх ракет, проте тих же "Іскандерів" у них залишилося лише менш як 13%. А після недавнього ракетного удару також знизилася кількість "Калібрів" — з 37 до 30%.

При цьому міністр зазначив, що також постраждала і можливість росіян виробляти деякі типи ракет. Для деяких темпи виробництва сповільнилися, а для інших зовсім зупинилися.

Однак він зазначає, що радіти українцям рано, оскільки в окупантів ще залишаються тисячі ракет до комплексів С-300, які спочатку призначалися для боротьби з повітряними цілями, але були пристосовані для ударів по наземних цілях.

Їхньою слабкістю є відносно невеликий радіус поразки, а тому від них страждають переважно мешканці прифронтових та прикордонних територій.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ кажуть, що через високу інтенсивність боїв росіяни почали відчувати нестачу боєприпасів, через що їм доводиться заощаджувати.