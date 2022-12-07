До новорічних свят: українцям розповіли, які території скоро можуть звільнити ЗСУ

Експерт назвав сценарій, за яким окупанти опиняться в оперативному "котлі"

Найближчого місяця наші військові можуть порадувати хорошими новинами з фронту. До новорічних свят ЗСУ можуть звільнити території Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під окупацією.

Українські захисники мають стратегічну перевагу на полі бою, що дає їм можливість розпочати звільнення деяких територій вже найближчим часом. Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

За його словами, у разі успішного другого удару по Кримському мосту окупанти, які знаходяться в Херсонській області та в Криму, виявляться фактично в оперативному "котлі". Крім того, наші військові зараз можуть завдавати ударів по логістичному ланцюжку російських загарбників поблизу адмінкордону між Херсонщиною та Кримом.

"У нас дуже хороші стратегічні позиції. Тому Запорізьку, Херсонську і, можливо, Крим ми вже можемо почати звільняти ще до Нового року. Принаймні можемо протягом грудня підійти до Криму – одного з переходів до Арабатської стрілки, Чонгара чи Перекопу. — вважає Світан.

Також експерт додав, що досить прогнозованим вже є питання про деокупацію Донбасу. Світан зазначив, що українські військові надалі можуть просуватися з-під Сватового у бік Щастя. У такому разі ЗСУ звільнять північ Луганської області та надалі вийдуть на Луганськ.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ пояснили, яке місто на Донеччині має для окупантів символічне значення.