Мобілізація в Україні в новому році: кого призовуть у першу чергу

Багато в чому нині в армію закликають не скільки для оборони, а безпосередньої оборони країни

В Україні до лютого 2023 року офіційно продовжено загальну мобілізацію. Це означає, що навіть після новорічних свят чоловікам призовного віку продовжать вручати повістки до армії, що може означати як участь у безпосередніх бойових діях, так і додаткове взяття на військовий облік.

Детальніше про те, що чекає на українців від мобілізації наступного року, пише OBOZREVATEL. Відразу зазначимо, що подібні заходи зараз відбуваються згідно з Указом президента "Про загальну мобілізацію". Триватиме його дія і у 2023-у.

За словами начальника Київського міського центру комплектування та соцпідтримки, полковника Юрія Максимова, українські воїни роблять все можливе, щоб наблизити перемогу. Багато хто сподівається, що вона таки настане наступного року.

"Але мобілізаційні заходи будуть проводитися, це необхідність, — наголосив він. — Поки ми воюємо, повинні мати особовий склад для оборони та настання, щоб звільнити наші землі".

Як і зараз, першочергово мобілізації підлягають чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років. У багатьох випадках вручення повістки не є обов’язковим показником того, що українця заберуть безпосередньо на війну. Часто у військкоматах чоловіків просять пройти медогляд, щоб продовжити їхнє перебування на військовому обліку або ж зняти їх з нього.

Найбільше уваги для комплектації бойових частин приділяють резервістам, колишнім АТО-вцям та учасникам ООС, проте призиватимуть і тих людей, які раніше не мали стосунку до військової справи. Для таких новачків обов’язково буде проводена попередня підготовка перед відправкою до зони бойових дій.

Ігор Бацюн, який очолює Житомирський міський територіальний центр комплектування та соцпідтримки, наголошує, що всі люди, які отримали повістку, мають прибути до військкомату. Навіть якщо українець має відстрочку чи непридатний до служби за станом здоров’я — ці дані варто буде просто уточнити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть в Україні мобілізувати до армії людей, які мають інвалідність або "білий квиток".

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