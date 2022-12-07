Окупанти вдарили по місту на Донеччині, багато загиблих: з’явилася реакція Зеленського (відео)

У мережі з’явилися фото та відео з Курахового після ракетного обстрілу

У середу, 7 грудня, російські окупанти атакували українське місто Курахове Донецької області. Внаслідок ракетного обстрілу серед мирних громадян є загиблі та постраждалі.

Удар був завданий по центру міста. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Курахове на карті

Відомо, що щонайменше внаслідок обстрілу загинуло шестеро людей, а також ще п’ятеро громадян отримали різні травми.

Павло Кириленко опублікував відео з Курахового після ракетного обстрілу.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Своєю чергою, ракетну атаку російських загарбників прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що окупанти знову стріляють по мирних містах та вбивають українських громадян.

"Терористи — нелюди. І вони відповідатимуть за це", — заявив Зеленський.

Заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко опублікував у своєму Telegram-каналі моторошні фото з Курахового після обстрілу.

Курахове після обстрілу. Фото — Кирило Тимошенко

Курахове після обстрілу. Фото — Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 5 грудня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по українським містам. Вибухи пролунали у Запорізькій, Вінницькій, Полтавській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. У той день нашим військовим удалося збити понад 60 ракет.