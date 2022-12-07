Відомого бойовика ліквідували у Волновасі

На Донбасі було ліквідовано андрія старінцева - друга ватажка бойовиків так званої "ДНР" дениса пушиліна.

Згідно з заявою пушиліна, старінцев загинув 6 грудня нібито внаслідок обстрілу Донецька, в якому окупанти традиційно звинуватили ЗСУ, хоча оприлюднені докази свідчать про інше. Його тіло, за словами ватажка бойовиків, виявили сьогодні під завалами.

"Не міг з вечора йому додзвонитися, передчував, що щось не те…Знайомий із ним з молодості, багато разом пройдено, багато під гітару заспівано душевних пісень", — каже пушилін.

При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що друга пушиліна було ліквідовано у Волновасі.

"Ще й у Волновасі пропа***дона від псевдокультури та особистого друга пушиліна старінцева андрія відправили підспівувати Кобзону. Як гарним виявився День ЗСУ для Донецької області", — заявив Андрющенко.

Зазначимо, що старінцев є досить відомою фігурою у колах терористів — бойовик, співак, композитор, друг пушиліна, та співавтор гімну "громадського руху "Донецька Республіка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донбасі ліквідували поплічника пушиліна Михайла Жукова.

Також ми повідомляли про те, що у найгарячішій точці фронту було ліквідовано незвичайного окупанта.