"Ними треба опікуватись вже зараз", - волонтерка Приходько розповіла, як підтримують важкопоранених бійців

Фонд Вадима Столара сприяє відновленню поранених героїв російсько-української війни

Благодійний фонд Вадима Столара продовжує реалізовувати проєкти з відновлення української нації, зокрема, допомагаючи пораненим захисникам проходити реабілітацію. Подробиці публікує сайт Фонду.

"Наша команда постійно втілює найважливіші проєкти для відновлення морального та фізичного здоров'я нації. Особливо ж допомога сьогодні потрібна захисникам і захисницям України. Багато наших чоловіків та жінок, на жаль, отримали серйозні поранення, захищаючи свою землю і всіх нас. Цими героями потрібно опікуватися, і робити це необхідно вже зараз, бо своєчасна та всебічна реабілітація є запорукою якнайшвидшого одужання наших воїнів та їхнього подальшого повноцінного життя. Для нас це – можливість хоч якось віддячити їм за ту надвисоку ціну, яку вони платять на полі бою за нашу свободу", – розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Реабілітаційний зал

Повідомляється, що наразі Фонд вже опікується чотирма важкопораненими військовослужбовцями. Це В’ячеслав, який отримав серйозні травми під час боїв за Київщину; Руслан, який сильно постраждав на південному фронті; Назар, який потрапив під артобстріл коло Бахмута Донецької області; Юрій, який був серйозно поранений у боях під Вугледаром також на Донеччині.

Реабілітація поранених воїнів

"Завдяки плідній співпраці з Медичною групою компаній ADONIS ми втілюємо черговий надзвичайно важливий проєкт! Його мета – сприяти всебічному відновленню поранених героїв російсько-української війни. На сьогодні під нашою опікою перебувають четверо поранених, проте ми розуміємо, що допомоги потребують набагато більше наших захисників.Тож ми докладаємо всіх зусиль, щоб максимально розширити цю ініціативу, та закликаємо всіх небайдужих долучатися до підтримки людей, які поклали своє здоров’я за нас із вами!" – зазначили у Фонді Вадима Столара.

Реабілітація поранених воїнів

Нагадаємо, що з перших днів масштабного вторгнення РФ до України Благодійний фонд Вадима Столара долучився до підтримки як цивільних постраждалих від агресії, так і військових, що стоять на захисті Батьківщини. За цей час до різних частин та підрозділів ЗСУ, ССО та ТрО було передано пальне, медикаменти, екіпірування, одяг, захисне спорядження, тепловізори, дрони та спеціалізовані бронеавтомобілі високої прохідності, зокрема й обладнані для надання медичної допомоги.