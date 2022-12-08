Рус

Війна — день 288: Окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вторгнення триває 288 днів
Вторгнення триває 288 днів. Фото Телеграф

перативно про головне 8 грудня

Широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну триває 288 днів. У країні продовжуються екстрені відключення електроенергії. Загалом енергетики прогнозують, що Україна житиме з відключеннями електроенергії мінімум до кінця березня 2023 року. Тим часом на фронті тривають запеклі бої. Найгарячіша точка як і раніше в районі Бахмута, де росіяни намагаються продавити українську оборону ось уже який тиждень. Тим часом на півдні окупанти зміцнюють оборону та намагаються переформатувати свої підрозділи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

1:00 Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи

00:00 ЗСУ з початку вторгнення звільнили 1888 населених пунктів, проте приблизно таку ж кількість досі окуповано, заявив Зеленський

Інформація за 5 грудня доступна у зведенні: Війна — день 285: росія влаштувала новий масований обстріл, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Про те, що відбувалося 6 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут

З даними за 7 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 287: в Україні продовжуються аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі .

Теги:
#Україна #Росія #Війна