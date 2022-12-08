Війна — день 288: Окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

перативно про головне 8 грудня

Широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну триває 288 днів. У країні продовжуються екстрені відключення електроенергії. Загалом енергетики прогнозують, що Україна житиме з відключеннями електроенергії мінімум до кінця березня 2023 року. Тим часом на фронті тривають запеклі бої. Найгарячіша точка як і раніше в районі Бахмута, де росіяни намагаються продавити українську оборону ось уже який тиждень. Тим часом на півдні окупанти зміцнюють оборону та намагаються переформатувати свої підрозділи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

1:00 Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи

00:00 ЗСУ з початку вторгнення звільнили 1888 населених пунктів, проте приблизно таку ж кількість досі окуповано, заявив Зеленський

Інформація за 5 грудня доступна у зведенні: Війна — день 285: росія влаштувала новий масований обстріл, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Про те, що відбувалося 6 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут

З даними за 7 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 287: в Україні продовжуються аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі .