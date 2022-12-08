Підготовка до блекауту, активізація "Шахедів" та мир у 2023-му: новини, які ви могли проспати

Зібрали важливі новини на ранок, які ви могли пропустити

Ніч на четвер, 8 грудня, не обійшлася без тривог та повідомлень про вибухи, проте є ряд і хороших новин.

"Телеграф" зібрав головне за вечір та ніч, що могло пройти повз вас.

Війна може закінчитися вже у 2023?

Вже у 2023 році в Україні може настати мирний час, — про це президент Володимир Зеленський заявив, коментуючи своє звання найвпливовішої людини Європи від Politico.

"Українці також будуть найвпливовішими наступного року, але вже у мирний час", — наголосив він.

Ситуація в енергосистемі

Наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі, — розповів у вечірньому зверненні Зеленський.

За його словами, всі служби працюють над збільшенням генерації, проте відновити 100% енергосистеми просто неможливо. Найбільше відключень зараз у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінниччині та Закарпатті.

Є і приємні новини, — в ніч на 8 грудня в "Укренерго" почали повертати світло в Одесу.

Допомога Україні

США не дають Україні ЗРК Patriot, проте працюють над наданням інших систем ППО, розповіла спікерка Білого Дому Карін Жан-П'єр.

Чехія надасть Україні черговий транш допомоги у розмірі 2 млн євро, — їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.

Від початку агресії рф Франція доправила в Україну 2 600 тонн обладнання та товарів: це генератори, аварійні укриття, медичне обладнання, транспортні засоби екстреної допомоги, збірні мости, продукти харчування.

У 2022 році Литва підготувала 500 українських військових, — у 2023 році планують провести навчання для 1500 бійців, — повідомляє Міністерство оборони Литви.

Також у Литві оголосили збір спальних мішків для України, хочуть зібрати 75 тисяч.

Готуємося до блекаутів

ДСНС розгорнула вже 1072 "Пункти незламності".

Тим часом оператори працюють над тим, щоб у випадку критичних перебоїв з електропостачанням українці 3 доби мали зв'язок, — бо зараз є проблема, що без світла базові станції вимикаються через півгодини.

Кожну базову станцію обладнати генератором неможливо, проте можна зробити резерв зв'язку на 3 доби у критичних точках, зокрема зараз підводять мережі до пунктів незламності, — розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь.

Активізація "Шахедів"

росія деякий час не могла використовувати іранські дрони в Україні через вразливість конструкції на морозі, проте знову почала їх запускати, — ймовірно, окупанти модифікували БПЛА для роботи у холодних умовах.

Аналітики ISW прогнозують, що найближчими тижнями війська рф збільшать використання іранських дронів проти України на підтримку своєї кампанії проти критичної інфраструктури.

Оперативно про обстановку на фронті також читайте в нашій трансляції — Війна — день 288: Окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.