В Україні помітили важкі французькі міномети: у чому їхня особливість (фото, відео)

Французький міномет кращий за радянський аналог того ж калібру

Україна отримує безліч різноманітної зброї від союзників. Серед них помічають досить цікаві екземпляри. Наприклад, французький важкий міномет 120-мм MO-120-RT.

Фотографії використання опублікували у Ukraine Weapons Tracker. Зазначається, що міномет було помічено вперше. Він особливий тим, що здатний вражати ціль на відстань до 13 км.

Калібр такого міномета 120 мм використовується стандартними снарядами НАТО. Також є спеціально розроблені для нього снаряди. Якщо використовується звичайна фугасна міна, дальність стрілянини 8,14 км, а у разі використання активно-реактивної міни – 13 км. Можна з ним використовувати міни з бронебійними боєголовками та освітлювальні снаряди. Швидкість стрільби 15-20 пострілів за хвилину.

Вогонь із міномета MO-120-RT

Використання міномета MO-120-RT

Завдяки конструкції ствола зі спеціальними ребрами для тепловідведення може використовуватися для безперервного вогню протягом тривалого часу. У порівнянні з радянським аналогом мінометом 2Б11 далекобійніший. У радянського максимальна дальність лише 9 км, а ефективна трохи більш як 7 км. Чиє саме постачання мінометів MO-120-RT зображено на фото не вказано, але за припущенням експертів — італійське. Міномети виробляють за ліцензією як в Італії, так і в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Бразилії, Туреччині та США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні передають найчастіше радянське озброєння. Це пов’язано з тим, що українські збройні сили мають досвід поводження з ним.