Українські військові отримали на озброєння цифрову систему управління військами Дзвін-АС

АСУ стратегічного рівня офіційно приступила до лав і працюватиме на користь Збройних Сил України

Війська ЗСУ отримали на озброєння цифрову систему управління військами "Дзвін-АС". Це стало своєрідним подарунком для наших військових до Дня Збройних Сил України.

Українські військові дуже зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і протягом тривалого часу чекали на розгортання "Дзвін-АС". Наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного управління "Дзвін-АС" було підписано 6 грудня. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а потім – державні. Наразі всі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і працюватиме на користь Збройних Сил. Далі Генштаб прийматиме рішення про параметри масштабування даної АСУ", — зазначив Резніков.

Крім того, міністр оборони розповів, що за останній місяць до експлуатації у ЗСУ було допущено сім зразків безпілотних літальних апаратів українського виробництва.

Для довідки: "Дзвон-АС" — це база єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ, що включає управління та контроль бойовими діями стратегічного, оперативного та частково тактичного рівня. Дана система дає можливість нашим військовим у напівавтоматичному та автоматичному режимах генерувати документи бойового управління, відстежувати карти, отримувати дані про війська ворога, їхнє поточне забезпечення. Крім того, вона дозволяє ЗСУ проводити розрахунки сил та засобів й оптимальність їх застосування.

Нагадаємо, раніше артилеристи 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола показали, як працюють італійські гаубиці.