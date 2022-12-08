ЗСУ розгромили елітну танкову армію росії: звіт британської розвідки

1-ша ГТА зараз закріпилася в районі Сватове

Через величезні втрати на війні в Україні росія змушена поповнити свою елітну кремлівську танкову армію, призначену для захисту москви, призовниками.

Так, за даними британського міністерства оборони, 1-а гвардійська танкова армія росії (1-а ГТА) зазнала тяжких втрат на початку війни, а також під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. Повідомляється, що зараз вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами. При цьому її чисельність все ще значно нижча за штатну, що становить 25 000 осіб.

"В даний час росія завершила майже безперервну систему траншей протягом 60 км між Сватовим і російським кордоном. Однак, незважаючи на тривалість цих робіт, глибина укріплень залишається неясною. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань багато в чому залежатиме від ступеня підтримки запасних позицій" ", — додали у Міністерстві оборони Британії.

Зараз розгромлена танкова армія закріпилася в районі Сватового Луганської області і ймовірно там триматиме оборону.

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