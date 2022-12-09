Росіяни стягують сили під Сватове та загрожують Каховській ГЕС: актуальні карти боїв

Донбас продовжує бути однією з найгарячіших точок фронту

На Луганщині триває контрнаступ української армії. У відповідь на це ворожі солдати намагаються зміцнити існуючі позиції поряд зі Сватовим і покращити своє становище під Кремінною. Також зосередження "вагнерівців" на Бахмутському напрямку продовжує серйозні обстріли, тим самим намагаючись прикривати чергову спробу наступу. Така ситуація відбувається і під Авдіївкою.

Докладніше про те, що відбувається на фронті, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму свіжому зведенні від 9 грудня. Фахівці також наголошують, що ЗСУ стали активнішими на півдні країни, поки росіяни намагаються ще більше мілітаризувати важливі об’єкти інфраструктури — Запорізьку АЕС та Каховську ГЕС.

Загальна ситуація на фронті дуже складна, хоч і контрольована. Так виглядає актуальна карта боїв в Україні на ранок п’ятниці, а детальніше ми розповімо далі.

Карта боїв в Україні 9 грудня

Схід України

Росіяни досі частково залишаються на території Харківщини, тримаючи лінію оборони біля кордону із Луганщиною. Це їм дозволяє частково штурмувати позиції ЗСУ у Харківській області з метою проведення розвідки та відволікання уваги ЗСУ. Окремим силам вдається навіть прориватися на дуже близьку відстань до обласного центру — нещодавно було відбито спробу штурму під Терновою, що за 40 км від Харкова.

Карта боїв у Харківській та Луганській областях

Однак найбільш гарячі зосередження боїв зараз тривають вздовж лінії фронту на Донеччині та Луганщині. Так, під Сватове окупанти стягують все нові й нові сили, сподіваючись зміцнити наявні позиції. Між цим населеним пунктом і кордоном з рф ворог зміг створити дуже серйозну систему окопів — загальною протяжністю близько 60 км. У такий спосіб вони намагаються покращити своє становище, а в перспективі — перешкодити ЗСУ просунутися далі вглиб фронту. Цілком імовірно, що посилення російських сил у районі Сватового пов’язане з очікуванням контрнаступу ЗСУ.

Карта боїв у Донецькій області

Схожа ситуація склалася і під Кремінною. Українським захисникам напередодні вдалося в цьому районі відбити російські атаки під Майданчиком, Краснопопівкою та Білогорівкою. Росіяни продовжують тиснути, сподіваючись прорватися до Лимана. Однак серйозних проривів української оборони поки не спостерігається, тому окупанти криють позиції ЗСУ за допомогою артилерії та авіації.

Складною ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Тут українські військові тримають оборону під самим Бахмутом, також було відбито спроби штурму в районі Берестового, Яковлєвої, Бахмутського, Опитного, Кудрюмівки та Майорська. Серйозні бої йдуть і під Авдіївкою — особливо страждають Мар’їнка та Новомихайлівка. До речі, саме на Авдіївському напрямку окупанти нещодавно застосовували заборонені запальні боєприпаси.

Південь України

Українські військовослужбовці проводять чергові серйозні заходи в ході південного контрнаступу, тому аналітики ISW зазначають, що особливих подробиць про події на цьому відрізку фронту повідомляти не можуть. Поки відомо лише те, що ЗСУ успішно обстрілюють позиції російських окупантів у тилу, знищуючи їхні склади та зосередження техніки. Серед особливо популярних "точок" — Токмак, а також Бердянськ Запорізької області.

Карта боїв на півдні України

Не припиняють вогонь і ворожі солдати, цілячись по мирних кварталах та цивільній інфраструктурі Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Регулярно дістається і Миколаєву.

Варто відзначити, що дуже примітною є заява російських окупантів про початок "відновлювальних робіт" на Каховській ГЕС. Аналітики не виключають, що під виглядом ремонту ворог може замінувати дамбу, щоб згодом підірвати цей об’єкт, звинувативши ЗСУ у провокаціях. Цілком імовірно, що українські захисники всіляко чинитимуть опір проведенню таких робіт за допомогою точкового вогню.

Активізувалися окупанти і на території ЗАЕС — перекидають туди-сюди свої "Гради", збільшуючи кількість військової техніки на інфраструктурному об’єкті. Не виключено, що за допомогою цього озброєння росіяни спробують вдарити на південь Дніпропетровщини — Нікопольському районі, який і так регулярно перебуває під артобстрілом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українським військовослужбовцям вдалося успішно розгромити одну із "елітних" танкових російських армій. Наразі підрозділ у хаотичному порядку поповнюють за допомогою призовників.

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