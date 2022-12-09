У партнерах — зять прем’єр-міністра росії: як букмекери з казино Pin-Up хочуть всидіти на двох стільцях

Казино Pin-up приховує інформацію про бізнес з росією

В інформаційному просторі можна прочитати про багатьох вітчизняних компаній, які в умовах агресії Росії намагаються справою допомагати ЗСУ, але буває так, що деякі з них таким чином замелюють свої гріхи.

Одна з таких – ТОВ "Пін-Ап", власник однойменного онлайн-казино, добре відомого українським, а також білоруським та російським гравцям.

Казино намагається привернути увагу гравців

Таємниця власника "Пін-Ап" на 435 мільйонів

Хоча у всіх публікаціях, присвячених діяльності казино "Пін-Ап", як власниця фігурує власниця ТОВ "Пін-Ап" Марія Ільїна, насправді ліцензією, що дозволяє роботу онлайн-казино володіє таке собі ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" (УГТ), отримав її 9 квітня 2021 року.

Власником самого "УГТ" є інша фірма — ТОВ "Укр Гейм Консалтинг Груп", якою володіє якийсь Ярослав Фомицький. Що являє собою цей бізнесмен – невідомо, адже йому згідно з даними реєстрів належать ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" (статутний фонд – 30 млн грн.,) ТОВ "Укр Гейм Консалтинг Груп" (статутний фонд – 5 млн грн.) і нарешті, ТОВ "Старт Консалт" (статутний фонд – 400 млн. грн.).

Звідки у непублічної людини, якій належать компанії із власним капіталом у 435 млн грн, такі гроші незрозуміло. На цьому тлі розпорядження чиновників з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, які знайшли у вересні якісь порушення у роботі "Укр Гейм Технолоджі", здаються смішними.

Така таємничість мимоволі призводить до думки, що власникам усіх цих компаній, а насамперед ТОВ "Пін-Ап" є що приховувати. І треба сказати, це більш ніж правильно.

Марія Ільїна: родом з Луганська, а партнер – зять прем’єр-міністра Росії

ТОВ "Пін-Ап" та її власниця Марія Ілліна привернула увагу ЗМІ ще навесні. Як писали тоді журналісти, уродженка нині окупованого Луганська раніше поїхала до Москви і саме в Росії створила ігровий бренд pin-up у 2016 році.

Марія Ільїна

В Україну онлайн-казино "Пін-ап" прийшло через 4 роки, у 2020 році, якраз перед легалізацією азартних ігор. Щоправда, ліцензію, як зазначено вище, було взято тоді на спеціально створену під цю ліцензію "Укр Гейм Технолоджі". Очевидно, з метою приховати російське коріння нового оператора ринку азартних ігор України.

Але журналісти з’ясували російський слід по кіпрській компанії Guruflow Team Ltd, яка донедавна в рівних частках (по 25%) належала Марині Ільїній, її чоловіку-громадянину Росії Дмитру Пуніну та ще двом росіянам — Івану Баннікову та Олександру Матяшову.

До весни 2022 року справи російського "Пін-апа" пішли погано і в березні сайт компанії закрився, правда, вже через 3 дні "воскрес", але вже під новим брендом — Ivanbet. Але ребрендинг не допоміг, і вже в середині квітня гроші клієнтів Ivanbet були переведені в букмекерську компанію "Фонбет".

Остання примітна не лише тим, що вважається найстарішою та найбільшою букмекерською компанією Росії – виручка в 2020 році 52,2 млрд рос. руб або понад 800 млн дол., а й структурою власників.

Як писали профільні російські ресурси, 13 квітня "Фонбет" виявився переписаний на ТОВ "Пін-ап.ру", а власником останнього став Олександр Удодов. Уродженець Дагестану, 53-річний Удодов відомий тим, що 12 років був одружений з рідною сестрою нинішнього прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Олександр Удодов

А вже через 3 тижні, у середині травня, російські ЗМІ заявили, що Удодов нібито продав букмекерський бізнес — 40% легального російського ринку, бізнесмену Олександру Карманову, який займається продажем труб для великих державних будівництв.

Цікаво, що до квітня 2022 року ні Удодов, ні Карманов не були помічені в інтересі до букмекерського бізнесу, тому не виключено, що колишні власники "Пін-Ап" були просто підставними постатями для екс-зятя російського прем’єра для роботи в Україні. Так само, як у цій ролі для українського ТОВ "Пін-Ап" виступає ліцензія на ТОВ "Укр Гейм Консалтинг Груп" Ярослава Фоміцького.

Раніше "Телеграф" вже писав про дива в роботі ТОВ "Пін-Ап" Марії Ільїної.