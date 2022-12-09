Тисячі охочих і шалена мотивація: нова “тепла” ініціатива об'єднала українок

Наразі рух тільки набирає обертів

Шапки, шкарпетки, балаклави і бафи — те, що нова українська ініціатива наразі почала виробляти для військових ЗСУ на фронт. Місяць тому організації "Made in Ukraine" з лідеркою Юлією Савостіною та "Добробат" на чолі з Ростиславом Смірновим та Віктором Андрусівим згуртувалися, аби разом запустити рух "Зігрій". Спочатку вони розглядали можливість створення термобілизни для бійців, але вирішили, що не зможуть це зробити, адже військам потрібен спеціальний тактичний армійський одяг, з тактикою якого ініціатива не може конкурувати.

Про це пише видання "Gazeta.ua". Як зазначається, шкарпетки, шапки і балаклави також стануть в нагоді захисникам.

– Але бійці можуть кудись переїжджати чи мають перепочинок, і їм треба, наприклад, забрати на пошті шини, чи приготувати врешті-решт борщ, зробити ще якісь справи на свіжому повітрі – важливо при цьому, щоб їм було тепло і затишно. От для цього і потрібні шкарпетки, шапки, балаклави, які в'яжуть наші дівчата, — пояснила Юлія Савостіна.

За її словами, ініціатори проєкту створили схему дял в’язання, що полегшує роботу майстринь, а також придбали пряжу, яка містить в собі натуральну шерсть, кашемір або бавовну. До того в залежності від сезону змінюються й кольори обраних ниток. Влітку переважно використовують зелені відтінки, а взимку білі, сірі та чорні. Хоча проєкт зіткнувся з перешкодами щодо пошуків виробників пряжі, наразі проблем немає.

– Ми не тільки замовляємо пряжу, але й приймаємо її від людей – сортуємо, перемотуємо, розподіляємо, для яких виробів можна використати, бо для шапок та шкарпеток потрібні різні матеріали, – пояснює Ірина Черниш, менеджерка руху "Зігрій". – Якщо пряжа зовсім для цих цілей не підійшла, в нас є дівчата, які роблять з неї різні приємні штуки – янголяток, ляльок.

Також в офісі "Made in Ukraine" з’явилися в’язальні машини, які передадуть деяким охочим для пришвидшення виробництва. Зокрема, багатодітна родина Комарових з Луганщини отримає дві: однією користуватиметься мама Олена для в’язання балаклав, а другою — її 11-річний син Семен для виготовлення шкарпеток.

Щонайменше 1600 заявок вже отримав проєкт. Охочі допомогти у створенні теплого одягу для військових відкликаються з різних регіонів України — з Києва, Одеси, Чернівців, Львова, Луцька, Чернігова, Дніпра та інших міст, а також до ініціативи входять місцеві об’єдання по типу "ТворчаБа".

– Побачила на Фейсбуці рекламу, що є такий проєкт, вирішила долучитись, щоб хлопцям на передовій було тепло, – говорить майстриня Наталія Шинкарчук. – Я поставила собі ціль – 100 пар шкарпеток, а потім ми переможемо. Поки є 12, але я в'яжу швидко: пару шкарпеток за 4-5 годин, вмикаю собі серіал чи телемарафон – та вперед. Не зупиняюсь, навіть коли відключають світло, вмикаю лампочку на батарейках.

Галина Голіцина з Києва спочатку думала передавати теплий одяг, який в’яже, через побратимів загиблих синів (один загинув вісім років тому в Іловайську, другий — навесні на Азовсталі). Проте їй пощастило знайти ініціативу "Зігрій", і це значно полегшило їй роботу.

Галина Тесліна, майстриня з Дніпра й координаторка руху у своєму місті, розповіла, що заклик в тематичній групі до в’язання речей бійцям ЗСУ призвів до шквалу дзвінків на її телефоні. Юлія Савостіна розповіла, що ініціативі потрібна тонна пряжі, аби забезпечити потреби всіх учасниць і замовлення військових. Тож проєкт потребує не тільки вільних рук, але й донатів.

У свою чергу психологиня Таїс Хелаф додала, чому рух так відгукнувся в серцях багатьох українців та українок. По-перше, це зняття стресу, так як в’язання це дрібна моторика. По-друге, це бажання бути корисними і зробити свій вклад. І справді, робота приносить користь — військові пишуть, що "Те, що в'яжуть дівчата – це щось неймовірне", "Шкарпетки такі теплі та зроблені з такою любов'ю, що не зрозуміло, що гріє більше – шерсть чи любов".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Юрій Гудименко оголосив збір коштів на одяг українським військовим і розповів про нову лінію одягу, яку спеціально для них випустить.