Пам'ять стерла всі номери телефонів: поранений український воїн мріє знову почути голос дружини

Волонтери зараз займаються пошуком рідних військового у Рівненській області

Захищаючи рідну землю від російських загарбників, українські військові роблять героїчні вчинки ціною власного життя та власного здоров’я. "Телеграф" розповість історію 33-річного воїна, на ім'я Сергій, який зазнав серйозних поранень у бою з окупантами та головне, про що він зараз мріє — почути голос своєї коханої дружини.

Сергій потрапив до лікарні у стані коми зі струсом мозку, широкою рваною раною тім’яної області, опіками обличчя, рогівки, кон’юнктиви, верхніх дихальних шляхів, а також ампутацією лівої кисті. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко.

Фото постраждалого з лікарні

"Вдома шестимісячна дитина та дружина. Після вибуху телефони та документи розлетілися на шматки. Єдине прохання – лише почути голос дружини. У нас любов до краю (каже постраждалий, — ред)", — зазначив Риженко.

Воїн дуже сподівається на швидку зустріч зі своєю сім’єю, проте він боїться, щоб рідні бачили його у такому стані. Волонтери Мечникова зараз шукають рідних Сергій у Рівненській області, щоб він зміг зателефонувати своїй дружині та почути її голос. Риженко додав, що після отриманих поранень, постраждалий не пам’ятає номерів телефонів своїх близьких.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий льотчик Вадим Ворошилов з позивним "Karaya" отримав звання Героя. Українському воїну вдавалося збити п’ять ворожих дронів та відвести від Вінниці несправний літак.