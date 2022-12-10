Ситуація може вийти з-під контролю: генсек НАТО зробив неоднозначну заяву про війну проти України

У НАТО кажуть, що ескалація може статися вже цієї зими

Російське вторгнення в Україну може "вийти з-під контролю" і перетворитися на повномасштабну війну росії проти НАТО.

Як повідомляє норвезьке видання NRK, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, такий розвиток події цілком імовірний, проте він сподівається, що цього вдасться уникнути.

При цьому, за його словами, такий розвиток подій може статися вже цієї зими.

"Він (російський диктатор володимир путін, — ред.) знає, що це (НАТО — ред.) один за всіх і всі за одного. Найважливішим завданням НАТО є запобігання повномасштабній війні в Європі, і над цим ми працюємо кожен божий день", — сказав він.

Крім того, Столтенберг додав, що путін не зможе зламати Україну, а його дії змушують світ мобілізувати більше допомоги для неї.

Генсек НАТО також зазначив, що через вторгнення Альянс став сильнішим, ніж будь-коли.

Варто зазначити, що заява Столтенберга про можливу "повномасштабну війну" виглядає двозначно, оскільки в Україні вона і так уже триває майже 10 місяців.

Нагадаємо, напередодні Столтенберг заявляв, що якщо росія зможе досягти перемоги в Україні, то це дасть різним світовим диктаторам "зелене світло" на застосування сили проти своїх сусідів.

Наприкінці листопада у Бухаресті пройшов саміт, на якому представники країн Альянсу пообіцяли посилити свою політичну та матеріальну підтримку України.