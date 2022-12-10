Війна — день 290: окупанти збирають сили для наступу на Бахмутському напрямку

Оперативно про головне 10 грудня

Розпочався черговий день протистояння українського народу широкомасштабному російському вторгненню. Противник одержимий своєю ідеєю-фікс — наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти.

Але ракетний терор не зможе зупинити боротьбу українців за свободу: наша країна продовжує отримувати допомогу від США та інших союзників, у тому числі й у енергетичній сфері. Завдяки цьому ситуація в енергетиці починає стабілізуватись.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США.

Про те, що відбувалося 7 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 287: в Україні тривають аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі

З даними за 8 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 288: окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Інформація за 9 грудня доступна у зведенні: Війна — день 289: окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту