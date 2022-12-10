Ворог намагається прорватися за декількома напрямками: свіжі карти військових дій в Україні

Обстріли та атаки по лінії фронту продовжуються

Російські окупанти під Сватовим встановили оборонні рубежі. У районі Кремінної повідомляється про атаки як ворогів, так і українських воїнів.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, атаки російських військ у районі Бахмута та Авдіївки продовжуються. Посилаючись на дані неофіційних джерел, експерти повідомляють, що росіяни могли зайняти позиції на острові на Дніпрі на захід від Херсона.

Українські сили та операція з перехоплення скупчень військ росіян та удари по логістиці на півдні України могли підірвати російські сили.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують обороняти позиції на північний захід від Сватового, вони готують на околицях оборонні рубежі. Нібито вони розташовані на північ від Сватового у бік Троїцького та на південь у бік Кремінної. У районі Кремінної наземні операції проводили і українські, і російські війська. Сили оборони України відбили атаку росіян у районі Білогорівки. За заявами росії, окупанти наступають у районі Лимана.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти продовжують наступати в районі Бахмута. Під ударом саме місто, а також населені пункти на північ та південь. Ворог також продовжує наступ у районі Авдіївки. За даними Генштабу ЗСУ, було відбито наступ у районі Мар’їнки. Російські джерела стверджували, що їхні війська розпочали атаки українських позицій у районі Новомихайлівки та у Веселому. Бої продовжуються на заході Донецької та сході Запорізької області.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Неофіційні джерела стверджують, що росвійська могли висадитися на острові Потьомкін за 10 км на південний захід від Херсона на Дніпрі та встановити там вогневі позиції. Достовірність цих відомостей офіційно не підтверджено, але вони згадуються експертами в аналізі даних із фронту. Триває постійний обстріл правого берега річки. Українські удари по місцях скупчень окупантів у Запорізькій області продовжуються, також неприємності у росіян зафіксовано на Херсонщині в районі оборонних укріплень. Успішні удари українських сил могли підірвати не лише логістику окупантів, а й моральний дух ворога.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", у районі Сватове на Луганщині діє перша танкова армія росії, яка вже зазнала серйозних втрат у боях з ЗСУ і вже не така "елітна". Сватове та Кремінну голова Луганської ОВА назвав перспективними напрямками для звільнення українськими Силами оборони.