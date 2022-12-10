Війна точно закінчиться 2023-му: у Зеленського пояснили свою впевненість

Про конкретні і точні дати говорити ще зарано

Останніми місяцями українці все більш оптимістично налаштовані як щодо швидкості звільнення певних територій, так і щодо настання перемоги у війні. Зокрема, про це говорив і президент Володимир Зеленський. Михайло Подоляк, радник очільника Офісу Президента України, вважає, що наразі важко передбачити конкретну дату кінця війни, адже все може статися непердбачувано.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Орестократія" шеф-редактору "Obozrevatel" Оресту Сохару. За його словами, спиратися зараз на певні дати не можна, адже ситуація як в росії, так і на полі бою може змінитися. Слід розуміти, що все може скінчитися шляхом державного перевороту в кремлі або успіхом ЗСУ.

"Ми пропонуємо юридичний шлях, а є російський фізичний шлях. Є й сценарій, коли цей фізичний шлях буде швидшим за нашу конвенційну перемогу на полі бою. Але це сценарій лише тоді, коли будуть нанесені певні тактичні поразки російській армії. Вони ще не зовсім розуміють, що для них все йде незворотньою дорогою. Сьогодні дати ми не проговоримо, тому що це непередбачуваний сценарій, який може бути як форс-мажор", — пояснив радник Єрмака.

Крім того, він підкреслив, що зараз українська влада орієнтується на ту інформацію, яку надають в розвідці і партнери з точки зору російської ресурсної спроможності. Прогнозувати можна лише виходячи з їхніх аналізів.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Як повідомляв "Телеграф" раніше, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповів, які території Україна може повернути ще до Нового року.