Захищав Україну шість років: під Бахмутом загинув ще один білорус-доброволець

Боєць був учасником операції Об'єднаних сил

Російська армія наразі продовжує намагання захопити Бахмут на Донеччині, через що місто поступово перетворюється на руїни. На цьому ж напрямку загинув громадянин Білорусі Олексій Авдєєнко з позивним "Якуб", який пішов добровольцем у Збройні сили України. Він був у складі тактичної групи "Білорусь".

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, Олексій брав активну участь у бойових діях на стороні України ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Загинув він 4 грудня.

"Таким чином, відомо про загибель уже 16 білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну після 24 лютого 2022 р.", — повідомили в моніторинговій групі.

Крім того, про його життя розповіли більше в пресслужбі полку імені Кастуся Калиновського. Виявляється, що ще з 2016 року Олексій жив в Україні і тоді ж підписав контракт із ЗСУ.

"Керівництво полку Калиновського чудово його знало, хоч він і не був у нашому складі. Олексій брав участь у бойових діях на Донеччині під час операції Об'єднаних сил. З перших днів повномасштабної війни брав активну участь в обороні України", — йдеться в повідомленні.

Пост пресслужби полку

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на війні в Харківській області загинув військовослужбовець Дмитро Рябцев, якому товариші дали позивний "Золотий".