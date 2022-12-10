Марсіани допомогли: Подоляк цікаво прокоментував вибухи на аеродромах росії

Україна використала "марсіанські технології" для ударів по російських аеродромах

Удари по об’єктах на російській території здійснюються без використання американської чи іншої іноземної зброї.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він визнав, що з території України відбуваються якісь вильоти, але не став говорити, що це за пристрої. Замість того, він пожартував, що це якась "дивна марсіанська зброя".

"Може, після війни ми скажемо, що у нас були добрі стосунки з інопланетними партнерами, які допомагали нам воєнними можливостями", — сказав Подоляк.

Чиновник підкреслив, що США та інші міжнародні партнери не мають відношення до отримання подібної зброї. Крім того, за словами Подоляка, офіційно Україні не має жодних можливостей завдавати ударів по території росії, а самі росіяни відкрито кажуть, що це якісь "нерозпізнані літаючі об’єкти".

Він також зазначив, що попри це, стає зрозумілим, що російські стратегічні об’єкти абсолютно беззахисні.

Подоляк не став говорити, скільки подібних пристроїв знаходиться в Україні та чи стане в росії більше "бавовни", проте заявив, що події розвиватимуться "логічним шляхом".

Як повідомлялося раніше, на початку грудня на російських аеродромах під Рязанню і Саратовом пролунали вибухи, внаслідок яких було пошкоджено пару стратегічних бомбардувальників, які використовувалися для ракетних ударів по Україні.

У західних ЗМІ після цього повідомили, що удару було завдано за допомогою безпілотників.