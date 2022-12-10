Мобілізація в Україні: хто зараз найбільше потрібен ЗСУ

Мобілізація в Україні продовжується

Після початку російського вторгнення в Україні було оголошено загальну мобілізацію, яка триватиме доти, доки не закінчаться бойові дії.

Як розповів в інтерв’ю НВ начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, у ЗСУ продовжують призивати всі категорії та військово-облікові спеціальності задля задоволення наявних потреб.

Однак він додав, що перевага надається людям, які вже мають досвід проходження військової служби. Їх одразу направляють у бойові частини.

Усіх інших мобілізованих, каже Горбач, можуть призвати лише до навчальних частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки.

"Як мінімум, це 1 місяць, а якщо складніші спеціальності, то і на більш тривалий термін. І після цього вони прямують до військових частин", — зазначив він.

При цьому ЗСУ віддає перевагу молодшим категоріям військовозобов’язаних, оскільки вони мають бути придатними за станом здоров’я. Це не стосується фахівців, які завжди потрібні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що таке четверта хвиля мобілізації, в якому випадку вона оголошується і кого будуть призивати до ЗСУ.