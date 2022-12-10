Ключовий момент війни: Зеленський пояснив, чому Україна не може дозволити собі програти

В ОПУ розповіли про місію України після війни

Україна не може дозволити собі програти у війні проти росії, оскільки в такому разі історія вкотре буде спотворена, а росія знову залишиться безкарною.

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара, це для України є ключовим моментом.

Він нагадав, що росія так само спотворила історію Другої світової війни, представивши себе в образі "героїв в ангельських шатах" говорячи про взяття Берліна.

"Тільки вони забули написати, скільки тисяч жінок та дітей вони там зґвалтували та вбили", — сказав Подоляк.

За його словами, якщо росія зможе перемогти у війні проти України, то події Бучі повторилися б усюди, а в Києві насамперед. Подоляк зазначив, що після влаштованої у столиці масової різанини окупанти вийшли б до світової спільноти з документальним чи художнім фільмом, у якому всю відповідальність за свої вчинки звалили б на "нацистів".

Чиновник зазначає, одна з головних місій України полягає у перегляді всього того, що росія робила протягом останніх 70 років та фіксуванні в історії її ролі, як масового вбивці та мародера.

Як повідомлялося раніше, Подоляк висловив переконання, що війна закінчиться у 2023 році. За його словами, є достатня кількість інформації, щоб мати уявлення про те, які можливості залишаються в окупантів і вона дозволить давати такі оптимістичні прогнози.