Коли закінчиться війна і що буде з путіним: прогноз історика

Для російського диктатора програш у війні стане кінцем політичної кар’єри

Війна росії проти України швидше за все буде закінчена у 2023 році, оскільки через низку причин рф більше не зможе продовжувати бойові дії.

Як розповів у своєму YouTube російський історик та політичний оглядач Дмитро Чернишевський, з 80% ймовірності у 2023 році виснаження військових можливостей кремля, а також зростання соціально-політичної напруги змусить країну шукати можливості вийти з війни.

При цьому він прогнозує, що із закінченням війни російський диктатор володимир путін втратить владу, а можливо, і своє життя.

"Трибуналу в Маріуполі 23-го року не буде — не встигнуть просто. А ось владу путін втратить з великою ймовірністю", — сказав історик.

Чернишевський не думає, що це призведе до революції, проте переконаний, що будуть зроблені перші кроки у цьому напрямі.

Щодо України, то історик очікує, що після війни Захід вимагатиме глибоких структурних реформ в обмін на вливання колосальних коштів у відновлення знищеної інфраструктури та міст.

"Переможці війни — Зеленський та ветерани — зможуть придушити опір українського олігархату. Народ-переможець із цим впорається", — упевнений він.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також заявляв, що війна закінчиться у 2023 році. За його словами, є достатня кількість інформації, щоб мати уявлення про те, які можливості залишаються в окупантів і вона дозволяє давати такі оптимістичні прогнози.