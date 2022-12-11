Рус

Окупанти можуть спробувати обійти Бахмут: актуальні карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навчання тероборони Новина оновлена 11 грудня 2022, 06:47
Навчання тероборони

Уздовж лінії фронту на сході — серйозні бої, а на півдні продовжуються обстріли

На східній лінії фронту продовжуються бої. Українські військові не зупиняються в напрямку Сватова, про активність росіян у наземних атаках повідомляють від Кремінної.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни продовжують атакувати в районі Авдіївки та Бахмута. На заході на Донеччині ворог в обороні.

Також наголошується, що на Донеччині продовжують будувати оборонні споруди. Для цього відбирають цивільне комунальне обладнання.

Карта воєнних дій в Україні 11.12
Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили продовжують наближатися до Сватового. Росіяни визнають тактичний успіх ЗСУ у районі траси Р-66 біля міста. Бої йдуть у районі Новоселівського (за 14 км на північний захід від Сватового). Контратаки ворога в районі Кремінної продовжуються. Атаки окупантів відбили в районі Площанки, Невського — на північний захід від міста, Білогорівки — на південь. Росіяни заявляють про просування у напрямі Лимана і заняття вигідніших рубежів. Українські сили також продовжують наступ у районі Кремінної. На думку експертів, російські сили мають намір збільшити темпи наступу у західній частині Луганської та східної частини Харківської областей, щоб запобігти посиленню українських контрнаступальних операцій узимку.

Карта боїв Сватове Кремінна 11.12
Карта боїв на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують наступати в районі Бахмута. Відбито атаки на півдні та північному сході. Окупанти можуть не атакувати Бахмут напряму, а обійти з півдня через Курдюмівку або просуватися північніше у бік Соледара, на думку російського військового експерта через великі військові витрати. У районі Авдіївки триває наступ окупантів, в мо рф заявляють про просування. На заході на Донеччині ворог в обороні.

Карта боїв у Донецькій області 11.12
Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Херсонщині триває обстріл українських позицій та населених пунктів на правому березі Дніпра, у тому числі й по Херсону. Під вогнем також Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області. Українські військові продовжили завдавати ударів по російським військовим об’єктам у тому числі в районі Енергодару, Молочанська, Токмака, Бердянська.

Карта воєнних дій на півдні України 11.12
Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США змінилася думка на більш далекобійні удари по російському тилу — на території самої росії. Те, що Україна могла вдарити (нагадаємо, офіційно причетність не підтверджувалася) по російських аеродромах далеко від лінії фронту на сотні кілометрів, означає, що в росії залишається дедалі менше безпечних місць.

Теги:
#Мапа #Війна