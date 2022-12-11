Окупанти можуть спробувати обійти Бахмут: актуальні карти боїв в Україні

Уздовж лінії фронту на сході — серйозні бої, а на півдні продовжуються обстріли

На східній лінії фронту продовжуються бої. Українські військові не зупиняються в напрямку Сватова, про активність росіян у наземних атаках повідомляють від Кремінної.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни продовжують атакувати в районі Авдіївки та Бахмута. На заході на Донеччині ворог в обороні.

Також наголошується, що на Донеччині продовжують будувати оборонні споруди. Для цього відбирають цивільне комунальне обладнання.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили продовжують наближатися до Сватового. Росіяни визнають тактичний успіх ЗСУ у районі траси Р-66 біля міста. Бої йдуть у районі Новоселівського (за 14 км на північний захід від Сватового). Контратаки ворога в районі Кремінної продовжуються. Атаки окупантів відбили в районі Площанки, Невського — на північний захід від міста, Білогорівки — на південь. Росіяни заявляють про просування у напрямі Лимана і заняття вигідніших рубежів. Українські сили також продовжують наступ у районі Кремінної. На думку експертів, російські сили мають намір збільшити темпи наступу у західній частині Луганської та східної частини Харківської областей, щоб запобігти посиленню українських контрнаступальних операцій узимку.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують наступати в районі Бахмута. Відбито атаки на півдні та північному сході. Окупанти можуть не атакувати Бахмут напряму, а обійти з півдня через Курдюмівку або просуватися північніше у бік Соледара, на думку російського військового експерта через великі військові витрати. У районі Авдіївки триває наступ окупантів, в мо рф заявляють про просування. На заході на Донеччині ворог в обороні.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Херсонщині триває обстріл українських позицій та населених пунктів на правому березі Дніпра, у тому числі й по Херсону. Під вогнем також Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області. Українські військові продовжили завдавати ударів по російським військовим об’єктам у тому числі в районі Енергодару, Молочанська, Токмака, Бердянська.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США змінилася думка на більш далекобійні удари по російському тилу — на території самої росії. Те, що Україна могла вдарити (нагадаємо, офіційно причетність не підтверджувалася) по російських аеродромах далеко від лінії фронту на сотні кілометрів, означає, що в росії залишається дедалі менше безпечних місць.