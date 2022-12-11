Евакуювала чужих дітей, а разом із своїми загинула: маріупольчанку нагороджено орденом посмертно

У Маріуполі загинула керівник управління "Служби у справах дітей"

В Україні продовжується розв’язана росією повномасштабна війна в Україні, яка з кожним днем забирає життя все більшої кількості як військових, так і громадянських. Однією із таких непоправних втрат для нашої країни є загибель керівника управління "Служби у справах дітей" Маріупольської міської ради Наталії Красильникової.

В офіційному Telegram-каналі Маріупольської міськради повідомляється, що на честь Дня місцевого самоврядування Наталія була нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Посмертно. Вона була вірною присязі на вірність українському народу до останнього.

Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення Наталія Красильникова, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілу. Але, на жаль, один із снарядів обірвав її власне життя. Від прямого влучення рашисткої зброї жінка загинула разом із усією родиною – чоловіком, двома доньками Ангелиною та Ренатою.

"Це велика трагедія для всіх нас і хвороблива втрата. Вона була доброю Людиною з великої літери, яка любила Маріуполь і робила все, щоб допомогти людям, навіть під обстрілами", — зазначили у міськраді.

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