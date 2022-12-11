Україні варто бути обережною: у Лондоні попередили про небезпеку переговорів із росією

У Лондоні наголошують, що Україна має визначати, коли розпочинати переговори

Великобританія закликала Україну з обережністю ставитися до теми переговорів із росією, оскільки кремлівський диктатор володимир путін може скористатися отриманою паузою для відновлення наступального потенціалу.

Про це розповів глава МЗС Сполученого Королівства Джеремі Клеверлі в інтерв’ю The Telegraph. Він зазначив, що не бачить жодних сигналів про те, що путін готовий до таких переговорів, а його риторика залишається "конфронтаційною".

"Ми повинні побоюватися паузи, яку використовують росія для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця", — сказав міністр.

Клеверлі додав, що переговори не можуть бути прикриттям для переозброєння російської армії та продовження вербування нових солдатів, у тому числі й ув’язнених.

При цьому він зазначив, що Лондон хоче, щоб переговори розпочалися, проте наголосив, що їхні умови та зміст будуть визначатися Україною.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон у своєму Твіттер запевнив Україну у підтримці.

"Україна може розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", — написав він.

Як повідомлялося раніше, посол України в Німеччині повідомив, що в Берліні запевнили, що ВСУ отримають більше зброї та боєприпасів.