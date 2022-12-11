"Зупинятися не плануємо": Резніков розповів, що заважає повномасштабному наступу ВСУ

ЗСУ планують провести повну деокупацію території України

Україна не має наміру зупиняти взимку наступ, мета якого полягає у повному звільненні всіх окупованих територій.

Як розповів голова Міністерства оборони Олексій Резніков під час спільного брифінгу зі шведським колегою Полом Йонсоном, зменшення активності бойових дій зумовлено погодними умовами.

Резніков підкреслив, що перехід від сухої погоди до зимових морозів супроводжується періодом, коли ґрунт досить м’який, щоб унеможливити просування колісної техніки. При цьому це є проблемою для обох сторін.

"ЗСУ не планують зупинятися", — сказав він.

За його словами, щойно ґрунт промерзне достатньо, щоб пересування колісної техніки стало менш проблематичним, кампанія зі звільнення українських територій продовжиться.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас висловив думку, що зима принесе проблеми для українців і росіян, проте, на його думку, ЗСУ до холодного періоду готові набагато краще, оскільки знають особливості своєї країни, а також мають перевагу щодо спорядження та бойового досвіду.