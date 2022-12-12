З "шахідами" можна ефективно боротися: українські воїни розповіли про незвичайний лайфхак

Shahed не чутливі до морозів, але "пасують" за нельотної погоди

Поки фахівці "Укроборонпрому" зайняті розробкою незвичайного дрону-камікадзе, який може повертатися на базу, українські військові, схоже, змогли знайти "протиотруту" проти балістичних ракет та безпілотників окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає "Апостроф".

За його словами, йдеться про різні боєголовки – "різні види "бавовни".

"Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські… Балістика на сьогоднішній день недоступна для збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні ", – розповів речник ВР ЗСУ.

При цьому він наголосив, що знищувати дрони можна – але не в повітрі, а в момент зльоту.

"Тому найефективніший метод знищення цих ракет — це на старті, там, де вони знаходяться. Різні види "бавовни" можуть допомогти знищити ці ракети ", — поділився Ігнат.

Іншими словами, коли окупанти тільки запускають дрон чи ракету, потрібно встигнути вдарити по них в момент зльоту, і далі "пташка" летіти не буде.

Як саме цього вдасться досягти, військовий не став розкривати, додавши лише, що партнери України надалі допомагатимуть у цьому нашій країні.

Також Гнат розповів про ще один момент, який помітили українські бійці: на використання іранських "шахедів" впливає нельотна погода із сильним штормовим вітром та різкі температурні перепади. Тому врахування погодних умов та тісне співробітництво із синоптиками-метеорологами може полегшити завдання нейтралізації ворожих дронів.

Нагадаємо, що днями було представлено новий український дрон, який може працювати в парі з уже випробуваним HIMARS.