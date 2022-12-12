Окупанти підтягують сили на Луганщину: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти посилено обстрілюють прифронтову зону та позиції українських військових

Сльота погода, що настала в Україні, заважає ЗСУ у проведенні бойових операцій. Щойно земля промерзне достатньо — визволення української території продовжиться.

Навіть на тлі поганих погодних умов точаться бої на лінії Сватове-Кремінна та в районі Лимана. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

Під ударами та вогнем противника Бахмут та Авдіївка. Ворог змінює тактику та стягує сили.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Бої з російськими окупантами продовжуються як на околицях Сватового, так і в районі Кремінної. Ворог стягує на Куп’янський напрямок техніку. Кадри із геолокацією підтверджують рух танків Т-90 на захід Луганської області.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині тривають запеклі бої в районі Бахмута. Окупанти поливають вогнем місто та навколишні населені пункти. Ворог міг досягти незначного просування. Окупанти змінили тактику, використовуючи дрібні штурмові групи для наступальних дій.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують обстрілювати західний берег Дніпра. Українські військові продовжують також завдавати ударів по росіянам, але не хаотично по містах, а по місцях скупчень. Так, українські сили завдали удару по російській військовій базі у Мелітополі Запорізької області. За деякими даними могло загинути до 200 російських військових. Також уздовж основних логістичних ліній били на Херсонщині — у Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці.

Карта воєнних дій у Херсонській області

У звіті Інституту також додатково зазначено, що вторгнення Білорусі в Україну малоймовірне, але навіть у разі спроби, білоруське вторгнення лише тимчасово відверне увагу українських сухопутних військ від поточної лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти вважають перемогу над росіянами в Бахмуті важливим у політичному сенсі, але у разі погіршення ситуації передбачають, що українське командування відведе війська, щоб уникнути повторення Маріуполя. Більш тривалим, ніж деокупація материкової частини України, експертам бачиться звільнення Криму.