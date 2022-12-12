Окупанти підтягують сили на Луганщину: свіжі карти боїв в Україні
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Окупанти посилено обстрілюють прифронтову зону та позиції українських військових
Сльота погода, що настала в Україні, заважає ЗСУ у проведенні бойових операцій. Щойно земля промерзне достатньо — визволення української території продовжиться.
Навіть на тлі поганих погодних умов точаться бої на лінії Сватове-Кремінна та в районі Лимана. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.
Під ударами та вогнем противника Бахмут та Авдіївка. Ворог змінює тактику та стягує сили.
Схід України
Бої з російськими окупантами продовжуються як на околицях Сватового, так і в районі Кремінної. Ворог стягує на Куп’янський напрямок техніку. Кадри із геолокацією підтверджують рух танків Т-90 на захід Луганської області.
На Донеччині тривають запеклі бої в районі Бахмута. Окупанти поливають вогнем місто та навколишні населені пункти. Ворог міг досягти незначного просування. Окупанти змінили тактику, використовуючи дрібні штурмові групи для наступальних дій.
Південь України
Російські окупанти продовжують обстрілювати західний берег Дніпра. Українські військові продовжують також завдавати ударів по росіянам, але не хаотично по містах, а по місцях скупчень. Так, українські сили завдали удару по російській військовій базі у Мелітополі Запорізької області. За деякими даними могло загинути до 200 російських військових. Також уздовж основних логістичних ліній били на Херсонщині — у Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці.
У звіті Інституту також додатково зазначено, що вторгнення Білорусі в Україну малоймовірне, але навіть у разі спроби, білоруське вторгнення лише тимчасово відверне увагу українських сухопутних військ від поточної лінії фронту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти вважають перемогу над росіянами в Бахмуті важливим у політичному сенсі, але у разі погіршення ситуації передбачають, що українське командування відведе війська, щоб уникнути повторення Маріуполя. Більш тривалим, ніж деокупація материкової частини України, експертам бачиться звільнення Криму.