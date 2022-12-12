На Донбасі росіяни вдарили просто по продовольчому ринку, багато поранених: фото
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Російські загарбники завдали ракетних ударів по місту Гірник Донецької області. У результаті є постраждали.
Сьогодні, 12 грудня, окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган" по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку. Про це у своєму Telegram-каналі розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, внаслідок події вісім людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.
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