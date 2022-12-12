Виїзд чоловіків за кордон: юрист назвав категорію військовозобов’язаних, які можуть виїхати з України

Юрист розповів, які документи знадобляться чоловікам під час виїзду з України

Деякі категорії чоловіків можуть залишати територію країни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. При виїзді з України їм необхідно мати ряд документів, що підтверджують дозвіл.

Однією з категорій є чоловіки, котрі є батьками дітей з інвалідністю. Перетнути кордон мають право батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Про це юрист Ілля Хромець розповів виданню ZN.

За його словами, для виїзду в іншу країну батькові такої дитини потрібно попередньо звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки та отримати військово-обліковий документ із записом про відстрочку від мобілізації.

Які документи знадобляться чоловікові для виїзду з дитиною з інвалідністю:

Свідоцтво про народження дитини;

Документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю (стосується опікунів, прийомних батьків, піклувальників, батьків-вихователів);

Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якому зазначено статус "дитина з інвалідністю".

Довідка про отримання соцдопомоги від держави дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій).

У батька дитини з інвалідністю мають бути при собі документи, що засвідчують особу та військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що уряд змінив термін перебування за кордоном для однієї з категорій чоловіків, якій дозволений виїзд. За порушення нових правил передбачено відповідне покарання.