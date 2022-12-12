Зеленський розповів, що буде з війною, якщо путін раптово помре

У кремлі перемогли своє суспільство

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський уряд переміг розум свого суспільства і зумів переконати його в тому, що "не було ніколи ніякої України".

Як пише агенція "Ліга", посилаючись на спецвипуск шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представелння", його ведучий Девід Леттерман поставив запитання Зеленському про те, як так вийшло, що в росії вважають, що України не існує "Як можна вважати, що України нема?"

У відповідь на це наш президент сказав, що "це все наративи, як і політика путіна, його оточення", які в росії "спеціально розвивають і представляють своєму суспільству".

"На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. <…> Щоб спрацювало це вторгнення, потрібно було… повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців нема, що це десь там якась околиця, що вони не мають мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, вони відірвалися тимчасово", – передає агенція слова Зеленського.

Глава держави уточнив, що це примітивна конструкція брехні, і "самі це побачите, коли ми переможемо – як швидко вони самі все це зрозуміють".

Також Зеленський заявив, що вважає: якщо путін помре, то війна росії проти України закінчиться, оскільки органи влади країни-окупанта перестануть працювати.

"Коли така людина йде [з життя], інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.

Крім того, президент додав, що в даний час досить велика кількість росіян довіряє путіну.

"Це знаєте як: зачинити вікно і сховатися від війни. Обтрусіть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться", — каже глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії дійшло до штрафів за переказ своїх снів. Так, наприклад, читинець отримав штраф у 30 тисяч рублів за сон про Зеленського.

Також ми повідомляли про те, що у російській Твері "патріоти" зробили саморобну гірлянду з "ворогів народу" та повісили її на ялинку в адміністрації міста.