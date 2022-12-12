Мобілізація-2023 в Україні: хто не підлягає призову
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Як буде проходити мобілізація в Україні в 2023 році
На службу у Збройних силах українців можуть призвати й 2023 року, оскільки Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до середини лютого. Однак є деякі категорії чоловіків, які не потраплять під призов.
Загальна мобілізація в Україні відбувається у чотири основні черги, сформовані відповідно до можливостей кадрового потенціалу громадян України, повідомляє OBOZREVATEL.
Черги мобілізації
Перша черга – оперативний резерв. Призивають колишніх військовослужбовців, молодших від 40 років, які пройшли службу в армії та мають бойовий досвід. Здебільшого це бійці ООС чи ветерани АТО.
Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили до 2014 строкову службу або ж служили за контрактом, але не потрапили в першу чергу.
Третя черга – мобілізаційний резерв. Призивають колишніх офіцерів запасу, а також чоловіків, які закінчили військові кафедри у вищих навчальних закладах.
Четверта хвиля – громадський резерв. Призивають громадян, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.
Які категорії громадян не підпадають під призов
- громадяни, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я чи віком;
- громадяни, які залучені до роботи в органах держвлади, критично важливих підприємствах та організаціях;
- громадяни, які постійно забезпечують догляд особам, які потребують піклування;
- багатодітні чоловіки та жінки, на вихованні яких троє чи більше дітей віком до 18 років;
- батьки-одинаки та самотні матері, на вихованні яких є неповнолітня дитина;
- опікуни, прийомні батьки неповнолітньої дитини;
- громадяни, на вихованні яких: неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А; неповнолітня дитина з інвалідністю ІІІ-ІV групи; повнолітня (18-23 роки) дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;
- отримувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;
- чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, які проходять військову службу;
Нагадаємо, раніше юрист Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть мобілізувати до армії без згоди призовника.