Мобілізація-2023 в Україні: хто не підлягає призову

Як буде проходити мобілізація в Україні в 2023 році

На службу у Збройних силах українців можуть призвати й 2023 року, оскільки Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до середини лютого. Однак є деякі категорії чоловіків, які не потраплять під призов.

Загальна мобілізація в Україні відбувається у чотири основні черги, сформовані відповідно до можливостей кадрового потенціалу громадян України, повідомляє OBOZREVATEL.

Черги мобілізації

Перша черга – оперативний резерв. Призивають колишніх військовослужбовців, молодших від 40 років, які пройшли службу в армії та мають бойовий досвід. Здебільшого це бійці ООС чи ветерани АТО.

Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили до 2014 строкову службу або ж служили за контрактом, але не потрапили в першу чергу.

Третя черга – мобілізаційний резерв. Призивають колишніх офіцерів запасу, а також чоловіків, які закінчили військові кафедри у вищих навчальних закладах.

Четверта хвиля – громадський резерв. Призивають громадян, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

Які категорії громадян не підпадають під призов

громадяни, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я чи віком;

громадяни, які залучені до роботи в органах держвлади, критично важливих підприємствах та організаціях;

громадяни, які постійно забезпечують догляд особам, які потребують піклування;

багатодітні чоловіки та жінки, на вихованні яких троє чи більше дітей віком до 18 років;

батьки-одинаки та самотні матері, на вихованні яких є неповнолітня дитина;

опікуни, прийомні батьки неповнолітньої дитини;

громадяни, на вихованні яких: неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А; неповнолітня дитина з інвалідністю ІІІ-ІV групи; повнолітня (18-23 роки) дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

отримувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, які проходять військову службу;

Нагадаємо, раніше юрист Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть мобілізувати до армії без згоди призовника.