Страх путіна, кінець війни та анекдот про одеських євреїв: про що говорив Зеленський у ток-шоу Netflix

Володимир Зеленський дав інтерв’ю Девіду Леттерману

Володимир Зеленський у ток-шоу на Netflix під назвою "Мій наступний гість представлення не потребує" розповів про війну в Україні, її закінчення та росію.

Про те, які основні заяви зробив глава держави у розмові з ведучим Девідом Леттерманом — читайте у матеріалі "Телеграфа".

кремль переміг російське суспільство

Зеленський відповів ведучому, як так вийшло, що в росії вважають, що України не існує.

"На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. <…> Щоб спрацювало це вторгнення, потрібно було… повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця що вони не мають мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, вони відірвалися тимчасово", — заявив президент.

Війна не повинна бути звичкою

Під час інтерв’ю, яке проходило на одній із станцій київського метро, пролунала сирена, на що звернув увагу президент.

"Війна не повинна бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо увагу і не переміщуємося до бомбосховища, до якогось безпечного місця. Для мене сирена — нагадування, що війна не закінчилася. Була така ейфорія, коли було деокуповано Київ, Київщина Але війна не закінчилася І те, що не вбивають твого сусіда чи близького, — вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. то там хтось віддає своє життя за твоє", — наголосив Зеленський.

Війна – це інші умови існування

"Я не впевнений, що війна нас змінює. Війна — це інші умови існування. Умови, за яких ви залишаєтеся людиною, або перетворюєтеся на звіра , терориста, мародера, ґвалтівника. Ми всі бачили наслідки російської окупації. Війна — це вибір і це складний вибір, треба думати, коли ненависть до ворогів накриває тебе щодня. Відкидати ненависть, треба воювати за правилами, залишатися людиною. Це складний вибір", — зазначив Зеленський.

Розпорядок дня президента країни, що воює

Якщо вам цікавий мій графік, прокидаюся о 05:30-06:00. Якщо щось критичне, то прокидаюся від дзвінка. Потім у мене йде військова нарада. Приємний момент, коли я можу поспілкуватися з дітьми по телефону і з дружиною. Це спілкування — це той момент, коли можна видихнути. Щодня я займаюся менеджментом війни , менеджментом держави Україна з ранку до ночі. Щодня. Ще люблю поїсти", — розповів Зеленський.

Наші діти віддали своє дитинство

"Нам не потрібно нашим дітям нічого говорити про перемогу. Вони знають про війну більше за нас. Мій син, йому 9 років, він знає найменування всієї зброї і ця інформація не від мене. Вони в глибині цієї війни. Я рідко бачу своїх дітей і коли у мене є можливість з ними побачитися — вони задоволені, щоб я їм не говорив. Мені здається, їм не важливо, що я їм говорю, головне, щоб я був поруч", — сказав він.

Також президент додав, що з одного боку, можна сказати, що путін вкрав дитинство у наших дітей, проте водночас президент вважає, що "кожен із нас щось має віддати державі для його захисту, наші діти віддали своє дитинство".

Почуття гумору – дуже важливе

Під час розмови президент зазначив, що "моментів зараз, коли з’являється посмішка – їх не так вже й багато", але "почуття гумору – воно дуже важливе, щоб не збожеволіти". Потім Зеленський запропонував розповісти анекдот на злобу дня.

"Зустрічають два одесити, два одеські євреї. Один одному каже:

- Ну що? Як там ситуація? Що там кажуть?

- Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.

- Що за війна?

- росія воює з НАТО.

- Що, серйозно?

- Так, так, війна. Росія бореться з НАТО.

- І що, як там?

-Ну, як там… 70 тисяч російських військових убито. Витратили майже всі ракети. Багато техніки поламано, підірвано. Така ситуація.

- А що НАТО?

- А що НАТО? НАТО ще не під’їхало.

путін не застосує ядерну зброю

На думку Зеленського, путін не застосує ядерну зброю в Україні, тому що боїться за своє життя.

"Дуже любить це життя. Він (путін — Ред.) навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід або щось ще. Це говорить про те, що він боїться смерті і любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерне зброю", — сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що кремлівський диктатор розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити стосовно особисто неї "певні кроки".

Війни не буде, якщо путін помре

" Коли така людина йде (вмирає — Ред.), інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою ", — вважає глава держави.

Коли кінець війни

"Я відповідальна людина і розумію, що це означає для людей почути, коли війна закінчиться. Тому що це головне питання. Я не граю з такими речами. Для нас кінець війни, як би там не звучало, як би хтось вірив чи ні "Кінець — це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах", — Зеленський.

Президент також наголосив, що не має бути заморозки конфлікту, а війна закінчиться, коли Україна поверне усі свої території.

"Це не означає, що завтра не літають дрони, а десь там на фронті люди вбивають, але це далеко і нас не стосується. Ні, це неправда, і нечесно. Тому що все це наші громадяни, що воюють. Тому я і говорив"., що війна не далеко. Вона скрізь і в кожному будинку сьогодні", — заявив глава держави.

США — лідер у підтримці України

"Без їх (США — Ред.) підтримки нам буде складно. Дуже складно. І питання "коли закінчиться війна?" також залежить від цієї підтримки. Щоб вона (війна, — ред.) була коротша — більш потужна допомога потрібна. <..>Ми воюємо за весь світ, за демократію та свободу всього світу. Ми знаємо, за що ми воюємо, найголовніше, щоб США та суспільство знали, не збилися з курсу підтримки України та знали, що ми воюємо і за них також”, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський став частіше проводити переговори із представниками країни-партнерів.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський поговорив із Макроном та Байденом.