"Рекорд для Книги Гіннеса": експерт розповів про нове "досягнення" росіян на війні

Російська армія встановила своєрідний "рекорд"

Під час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила рекордну кількість генералів за відносно короткий термін.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі, всього за дев’ять місяців повномасштабної війни було ліквідовано цілих 13 російських генералів.

"За дев’ять місяців війни втратити 13 генералів — це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", — сказав він, зазначивши, що у світовій історії не було подібних показників.

При цьому росіяни втратили не лише величезну кількість старших офіцерів, а й загалом зазнали тяжких втрат серед особового складу та бойової техніки.

Жданов зазначив, що на початку вторгнення у росіян було близько 3,5 тисяч танків у бойовому стані, а зараз у них залишилося близько 500 машин, які вимагають ремонту.

Саме через це, каже експерт, росіяни активно шукають в інших країнах танки Т-72 та Т-62, зокрема це стосується Білорусі.

Як повідомлялося раніше, елітну 1-шу гвардійську танкову армію росії (1-шу ГТА) було розбито в Україні і тепер змушено поповнювати свої ряди недосвідченими мобілізованими.