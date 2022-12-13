Війна — день 293: окупанти зазнають величезних втрат, але тиснуть під Бахмутом

Оперативно про головне 13 грудня

Російська армія вже 293 дні веде свою "триденну війну" проти України. Тепла зима перетворила ґрунт на непрохідне болото, що заважає обом арміям вести наступальні дії, але навіть це не зупиняє бої особливо у Луганській та Донецькій областях. Противнику вдалося досягти невеликого прогресу біля Бахмута та захопити населений пункт Курдюмівка, але у ВСУ запевняють, що це не вплине на загальну картину. Українські бійці тим часом продовжують завдавати ударів по місцях скупчення противника, через що той зазнає величезних втрат.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Західні ЗМІ повідомляють, що "придатних для використання" снарядів та ракет у росії залишилося лише до початку 2023 року. Після цього їй доведеться або використовувати старі запаси, або шукати їх за кордоном.

00:00 Жителі Брянської області росії повідомляють у мережі, що у місті Клинці сталася серія дуже потужних вибухів у військовій частині. У місцевих телеграм-каналах запевняють, що "дома тремтіли, як при землетрусі".

З даними за 10 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 290: ворог збирає сили для наступу на Бахмутському напрямку.

Інформація за 11 грудня доступна у зведенні: Війна — день 291: окупанти обстрілюють Україну та одержують "бавовни" у відповідь

Про те, що відбувалося 12 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині.