Ворог стягує сили на сході та зміцнюється на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти ведуть обстріл уздовж лінії фронту

Російські війська стягують сили на сході України, щоб зміцнити оборону від українських контрнаступних дій біля кордону Харківської та Луганської областей. Також їм потрібна підтримка в обмеженому просуванні в Донецькій області.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, окупанти атакували в районі Сватового та Кремінної. Атаки біля Бахмута та Авдіївки продовжуються.

Українські сили завдають ударів по логістиці та військовим об’єктам як на сході, так і на півдні України. Окупаційна влада зміцнює північні пляжі Криму.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти атакували в районі Сватового, щоб відновити втрачені позиції. Українські війська можуть зберігати позиції у Новоселівському, попри заяви росії про контроль над населеним пунктом. Ворог також продовжує наступальні дії з тією ж метою на захід від Кремінної. Українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці та тилам росіян у Луганській області.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині йдуть інтенсивні бої. Українські війська тримають оборону у районі Бахмут. Росіяни намагаються прорватися для часткового оточення Бахмута. У районі Авдіївки триває настання ворога. Бої йдуть у Мар’їнці. Ворог заявляє про просування у бік Першотравневого та Водяного. У західній частині Донецької області окупанти ведуть оборону поблизу Вугледара та Великої Новосілки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог зміцнює позиції на Херсонщині — проводить диверсійно-розвідувальні операції, зміцнює рубежі, передислокує частини. Західний берег річки Дніпро під обстрілом. Українські військові продовжують бити по місцях скупчення, російським військовим об’єктам та логістичним вузлам уздовж ліній наземних комунікацій, включаючи Скадовськ, Чаплинку, Раденськ та кілька населених пунктів Запорізької області. Російська окупаційна влада в Криму посилює правоохоронні та контррозвідувальні заходи в Чорноморському та Міжводному, як уздовж північно-західної берегової лінії, так і вздовж траси, що сполучає північно-західні прибережні райони Криму з Сімферополем та іншими тиловими районами. На деяких пляжах з’явилися окопи.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти захопили населений пункт Курдюмівка. Він знаходиться біля траси між Бахмутом та Костянтинівкою, але цей поступ не несе загрози для ЗСУ. Українські удари по тилах окупантів у Запорізькій області, на думку експертів, можуть бути ознакою майбутнього звільнення області.