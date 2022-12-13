Підготовка рф нового удару та хитрощі Ірану: новини, які ви могли проспати

Зібрали важливі новини на ранок, які ви могли пропустити

Ніч на вівторок, 13 грудня, минулася майже без повітряних тривог, проте є тривожні новини з фронту.

"Телеграф" зібрав коротко всі головні звістки за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Повітряну тривогу вночі оголошували у Донецькій та Запорізькій областях, проте про обстріли на тих територіях поки інформації не поступало.

Але близько опівночі ворог серйозно обстріляв Нікополь, — відео моментів ударів вражають:

Ворог готує нові удари

"росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час", — підкреслив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, блекаути, — єдина надія росії.

Іран хитрує

Іран планує обмежити радіус дії балістичних ракет, які він хоче передати росії для ударів по українській території, щоб обійти обмеження резолюції Ради Безпеки ООН та запобігти нових серйозних покарань, — про це пише Axios із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників Ізраїлю, а також звіти розвідки.

"Поставки іранських балістичних ракет в росію можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН та запустити механізм "відкату", тобто поновлення санкцій ООН проти Ірану", — йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ

Четвертий етап контрнаступу ЗСУ може відбутися на Запорізькому напрямку, — вважають у виданні Forbes.

Цей маневр матиме на меті звільнити більшу частину півдня України і відтіснити ворожі війська аж до вузької ділянки суші, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом, який російські війська захопили в 2014 році.

Карта бойових дій Запорізька область 13.12.2022

Загибель рятувальників

Під час виконання завдань за призначенням 12 грудня загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини у Констянтинівці під Краматорськом:

начальник відділення піротехнічних робіт Євген Сагайда 1998 р.н.;

начальник відділення підводного розмінування Олександр Кулініч 2000 р.н.;

старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двох бійців ДСНС рятують лікарі.

Загиблі рятувальники

"Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися. Дякую всім нашим героїчним працівникам ДСНС, нашій поліції, військовим, які проводять розмінування. Кожна знешкоджена російська міна, кожен вилучений снаряд, кожна виявлена й знешкоджена розтяжка – це врятовані життя наших людей", — висловив співчуття Зеленський.

Допомога Україні

США готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Поки Штати відправили в Україну партію енергетичного обладнання дя відновлення інфраструктури на 13 млн доларів.

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.

Уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще більше 55 млн євро.

Німеччина поки не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці, — так, в Україну було доставлено 24 одиниці самохідних гаубиць.

Також буде надано шість-сім САУ Gepard, повідомляє глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Оперативно про події на фронті також читайте у нашій онлайн-трансляції: Війна — день 293: окупанти зазнають величезних втрат, але тиснуть під Бахмутом.