Розбирали авто та гнали бражку: окупанти перетворили відділення поліції на звалище перед відступом

Бойовий дух окупанти, вочевидь, підіймати бражкою, яку самостійно виготовляли і зберігали у бідонах

Російські окупанти, відомі своєю небаченою жорстокістю та мародерством, яке панувало на всіх без виключення захоплених ними територіях, можуть вважати ці протизаконні дії проти мирних українців своєю "візитівкою".

Як у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, найбільшу кількість сміття та безладу, після відходу загарбників, знаходили саме у підрозділах поліції або прокуратури. За його словами, саме у підвалах цих приміщеннях, доволі часто окупанти облаштовували катівні, де незаконно утримували громадян, яких звинувачували у роботі з українською армією або у надмірному, на їх думку, патріотизмі.

"Їх же просто затримували і там тримали по кілька днів або тижнів. Не було жодного підрозділу, чи в Херсоні, чи в Харківській області, який був би більш-менш в прийнятному стані. Тобто це безкультур'я і свинство. Є кімнати, де вони працювали, є кімнати, де вони проживали. Різниці немає, все було скинуто в одну купу. Різниці немає. Ви ж розумієте, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень – ну влітку можна було це прибрати? Ні. Головне, російською мовою написати "Полиция рф" і все. Це все, що вони принесли з собою. В таких умовах говорити про якийсь правопорядок в цих регіонах не доводиться", — пояснив Клименко.

Крім того, він розповів, що росіяни знищили дуже велику кількість техніки українських правоохоронців. І це значний удар для поліції у технічному плані. За словами очільника Нацполіції, окупанти цією технікою навіть не користувалися, що дивно, вони просто знімали з неї колеса та агрегати з автотранспорту. Старі вони чи нові — різниці для загарбників не було жодної, це все відправлялося додому, у росію.

"Додому, до хати. Не знаю, що вони з ними будуть робити, мабуть, для них це така диковинка, що такі поліцейські автомобілі гарні, ще й з відповідними написами. Знімали все, що було на цій машині – дзеркала, все. Тобто повністю розкомплектовували її і відправляли, мабуть, додому. Якщо цивільні машини, то вони їх розбивали часто, а якщо поліцейські, то розбирали", — розповів Клименко.

Також він додав, що у звільненому Куп'янську представники правоохоронних органів України знайшли серед іншого лахміття, залишеного окупантами, ще й кілька бідонів з бражкою. На думку очільника Нацполіції, росіяни готували її та одразу пили, аби таким чином підіймати свій "бойовий дух".

Раніше "Телеграф" зібрав найважливіші заяви з нового інтерв'ю Ігоря Клименка, в яких він детально розповів про звільнені українські території, долю копів-зрадників і майбутнє двох ворогуючих країн після завершення війни.