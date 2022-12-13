"Успішна" робота ППО: з'явилися кадри наслідків потужної "бавовни" у росії

Тутешня влада запевняє населення, що ППО нібито "успішно" відпрацювало по цілях, однак кадри з місця влучання говорять про зовсім інше

Уночі на 13 грудня у місті Клинці (Брянська область росії), яке розташоване за кілька десятків кілометрів від кордону України, пролунала низка потужних вибухів. У місцевих пабліках жителі одразу забили на сполох і почали писати про те, що вибухи були такої сили, немов землетрус. Пізніше у мережі почала ширитися інформація, що удар прийшовся по військових частинах міста, однак офіційно влада заявила про нібито "успішну" роботу сил протиповітряної оборони.

Місто Клинці (росія) знаходиться приблизно за 50 км від українського кордону

На ранок в одному з тутешніх телеграм-каналів "Підслухано Брянськ" з'явилося відеопідтвердження наслідків нібито "успішної роботи ППО". Варто відзначити, що кадри, на яких чітко видно пошкоджену техніку та розміри воронки, яка залишилася після влучання, з ресурсів почали поспіхом видаляти, проте "Телеграфу" вдалося їх зберегти.

Воронка після влучання боєприпасу

Пізніше інформацію щодо вибухів у місті прокоментував і губернатор Брянської області рф олександр богомаз. За його словами, запуск ракети уночі здійснили Збройні сили України, однак українська сторона поки жодних коментарів з цього приводу не дає.

"Сьогодні вночі ЗСУ здійснили обстріл території міста Клинці. Внаслідок роботи систем ППО збройних сил російської федерації ракета була знищена, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом такі "бавовни" для росіян вже не рідкість. Зокрема, лише упродовж останніх днів потужні вибухи чули жителі Саратовської та Рязанської областей, де поцілили у аеродроми із технікою загарбників.