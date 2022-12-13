Не менше 1 трлн доларів: як рахуватимуть репарації від росії

Платежі росії у вигляді репарацій можуть виявитися втричі більшими ніж вважається сьогодні

Після перемоги у війні з росією Україна може вимагати від агресора репарацій, розмір яких становитиме не менше 1 трлн доларів, які наша економіка втратила внаслідок російського вторгнення.

Таку думку висловив засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

На його думку, при розрахунку розміру майбутніх репарацій необхідно дотримуватися особливої формули, що включає не лише власне матеріальні збитки, завдані країні, але й упущений прибуток для пошкодженого чи зруйнованого об’єкта.

"Якщо просто порахувати цеглу, необхідну для будівництва нових доменних печей заводу "Азовсталь", це не означає шкоди від руйнування заводу. Щороку він приносив по мільярду доларів експортної виручки. Коли він буде відновлений – через 3-4 роки? І треба рахувати ці втрачені гроші за час відновлення заводу", — розповів суть формули для розрахунку репарацій від Росії експерт.

Загалом сам Михайло Кухар оцінює лише втрати від втрачених можливостей до 2030 року приблизно 1 трлн доларів ВВП України. У той же час у Києві сподіваються отримати у вигляді деяких репарацій 3 19 млрд доларів російських активів, заморожених у світі.